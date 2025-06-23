Общество

Проект о введении звания «Почетного донора Псковской области» подали в Собрание

Законопроект о введении звания «Почетного донора Псковской области» подали в Псковское областное Собрание депутатов, рассказал координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Возможно, что ряд законопроектов будет отозван в сентябре. Но я могу сказать, что мы подали законопроект об учреждении звания "Почетного донора Псковской области". Данная инициатива уже реализована во многих регионах. Донорство сейчас - это неотъемлемая часть помощи на СВО. Все прекрасно понимают, что туда уходит большая часть сил и ресурсов страны. Раненые поступают в госпиталь. Спасибо огромное нашим гражданам, которые проявляют сознательность и сочувствие и идут отдать часть своей крови, часть своей плазмы. Я хотел бы, чтобы на уровне региона это звание было учреждено», - сказал Антон Минаков.

Также ряд законопроектов был подан по помощи волонтерам. В частности, есть законопроект по освобождению волонтерских и ресурсных центров от уплаты налога на имущество, добавил гость студии. Он также уточнил, что в ближайшие дни будет внесено еще два законопроекта от фракции ЛДПР.