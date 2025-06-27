Общество

В Псковском районе перезахоронили останки 15 воинов-освободителей

Останки 15 воинов-освободителей перезахоронили в деревне Баево Краснопрудской волости. Останки солдат, погибших при штурме линии обороны «Пантера» в 1944 году, были обнаружены членами поискового отряда «Обелиск», сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Редкий случай - по наградам удалось установить имена сразу пятерых воинов! Более того, нашлись потомки погибших: награда ефрейтора Савенкова Петра Андреевича передана его родственникам. Останки старшего сержанта Байбула Рахметова будут перезахоронены на родной для него казахской земле», - сообщила Наталья Федорова.

Также установлены имена старшего сержанта Михаила Ковтуна, сержанта Петра Потылицына и рядового Захара Понтушашвили. Имена десяти бойцов установить не удалось.

«В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы воины со всеми полагающимися почестями нашли свой последний покой. Благодаря деятельности поисковиков спустя десятилетия возвращаются из имена павших защитников Родины. Это всегда очень трогательно. Наша святая обязанность - помнить, что за мирное небо безвестности отданы миллионы жизней. Светлая память павшим», - добавила Наталья Федорова.