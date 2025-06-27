Команда «Камбаламба» из Пскова прошла в полуфинал Первой лиги КВН

25, 26 и 27 июня в городе Пермь прошли игры 1/4 финала «Первой» телевизионной Лиги Международного Союза КВН. Команда КВН «Камбаламба», представляющая город Псков, вышла на сцену 27 июня и заняла третье место, что не дало ей прямой проход в полуфинал данной лиги. Однако по решению редакторов команду КВН «Камбаламба» добрали в полуфинал, сообщили Псковской Ленте Новостей в коллективе.
Фото: Telegram-канал «Первая лига КВН. Пермь»
Игра состояла из 4 конкурсов:
В 1/4 финала участвовало 12 команд из разных городов России, в полуфинал прошло 8 команд.
27 июня, в день третьей 1/4, когда играла Псковская команда КВН «Камбаламба» в жюри сидели:
Выпуск с участием команды КВН «Камбаламба» можно будет посмотреть ВК «Первой» лиги КВН и на YouTube-канале «PRO КВН», а также на федеральном телеканале «КВН ТВ».