Общество

Команда «Камбаламба» из Пскова прошла в полуфинал Первой лиги КВН

25, 26 и 27 июня в городе Пермь прошли игры 1/4 финала «Первой» телевизионной Лиги Международного Союза КВН. Команда КВН «Камбаламба», представляющая город Псков, вышла на сцену 27 июня и заняла третье место, что не дало ей прямой проход в полуфинал данной лиги. Однако по решению редакторов команду КВН «Камбаламба» добрали в полуфинал, сообщили Псковской Ленте Новостей в коллективе.

Фото: Telegram-канал «Первая лига КВН. Пермь»

Игра состояла из 4 конкурсов:

Приветствие – за которое «Камбаламба» набрала 27 баллов (из 30 возможных).

Импровизационный конкурс, в котором команда заняла вторую позицию, набрав 26 из 30 возможных баллов.

СТЭМ (студенческий театр эстрадных миниатюр) – конкурс, за который псковичи получили 24 из 30 баллов

Музыкальный номер – в котором команда показала номер про музыкальную группу, застрявшую в лифте, и набрала 27 из 30 баллов.

В 1/4 финала участвовало 12 команд из разных городов России, в полуфинал прошло 8 команд.

27 июня, в день третьей 1/4, когда играла Псковская команда КВН «Камбаламба» в жюри сидели:

актёр, шоумен Игорь Ознобихин

заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников

актриса театра и кино Софья Шуткина

актер и телеведущий, участник команды КВН «Станция Спортивная» Иван Пышненко

автор книги «Что такое КВН?» Михаил Марфин

заместитель генерального директора телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» Рубен Партевян.

Выпуск с участием команды КВН «Камбаламба» можно будет посмотреть ВК «Первой» лиги КВН и на YouTube-канале «PRO КВН», а также на федеральном телеканале «КВН ТВ».