Общество

Выплаты на ипотеку для многодетных семей в России могут вырасти вдвое

Выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей в России планируется поднять с 450 тысяч рублей до 900 тысяч рублей, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«У нас есть программа для многодетных семей, по которой уже при рождении ребенка выделяется определенная сумма денег на возмещение стоимости жилья. Сейчас эту сумму увеличиваем до 900 тысяч рублей, она составляла 450 тысяч рублей, теперь будет 900 тысяч рублей», - сказал он.

По его мнению, это «неплохая поддержка», но еще есть над чем думать, чтобы у людей был стимул рожать детей и, таким образом, поддерживать народонаселение, пишет РИА Новости.

Также Аксаков подчеркнул, что он не сторонник расширения льготных ипотечных программ. «Уменьшение процентов для одной категории граждан означает увеличение процентов ипотеки для других категорий, для массового потребителя ипотеки, поэтому лучше не иметь множества льготных ипотечных программ», - заключил он.

Федеральная выплата на погашение ипотеки составляет до 450 тысяч рублей, она положена семьям, в которых третий и последующие дети родились или родятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.