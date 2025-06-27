Общество

Псковская область будет сотрудничать с Роскачеством

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Роскачества Максимом Протасовым, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Вместе будем работать над повышением безопасности псковской продукции, защищать интересы наших производителей в федеральных торговых сетях, а также сотрудничать в рамках исследований рынка», - сказал Михаил Ведерников.

Кроме этого, в регионе будет активнее использоваться российский «Знак качества» для помощи в продвижении предприятий.

«Уверен, этими инструментами воспользуются многие производители Псковской области», - заключил губернатор.