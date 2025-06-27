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Общество

МВД рассказало о росте числа подростков, пострадавших от кибермошенников

28.06.2025 16:20|ПсковКомментариев: 0

Число подростков, пострадавших от кибермошенников, увеличилось за первые пять месяцев этого года на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Количество пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних за пять месяцев 2025 года выросло на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Вектор атак смещается на детей и подростков, но конечной целью остаются деньги родителей», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Среди основным схем, которые используют преступники в отношении несовершеннолетних - коды авторизации, продажа или покупка игровых аккаунтов, «ответы» на ЕГЭ, вредоносное ПО и поддельные магазины.

В первом случае преступники похищают данные во время звонков и сообщений от имени образовательной организации, органов государственной власти или операторов сотовой связи.

«Сейчас, например, используется образ фейкового психолога, который требует от ребенка пройти тестирование. После регистрации на фишинговом ресурсе и передачи злоумышленнику кода, имитируется атака на портал "Госуслуги", подключается поддельная техподдержка и сотрудники правоохранительных органов», - добавили в ведомстве.

Также преступники нередко используют поддельные сайты, имитирующие страницы онлайн-игр, где за небольшие деньги предлагают игровую валюту, персонажей или предметы. После ввода данных банковской карты мошенники получают доступ к счету, и подросток теряет все средства. В отдельных случаях для покупки игровых валют детей убеждают передать платежные средства родителей.

Мошенники в интернете также предлагают «настоящие» ответы и задания к госэкзаменам. Еще один распространенный случай - когда мошенники отправляют ссылку или файл с вредоносной программой, пишет РИА Новости.

Зачастую мошенники создают фальшивые магазины брендовой одежды, гаджетов или косметики в мессенджерах.

«После предоплаты за товар продавец либо блокирует подростка, либо высылает подделку низкого качества. Деньги при этом не возвращаются, а аккаунты магазинов быстро исчезают», - заключили в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
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