Общество

Юлия Барановская посетила Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с ведущей программы «Большие семьи большой страны» Юлией Барановской, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

Михаил Ведерников и Юлия Барановская поговорили о многодетных семьях, об их роли в обществе и, конечно, о том, что делает регион для того, чтобы большие семьи чувствовали внимание и поддержку.

«Год назад мы утвердили целый пакет пакет таких мер в дополнение к уже существующим и продолжаем его расширять и совершенствовать, в том числе в рамках президентского нацпроекта "Семья". Тема важная, а разговор получился открытый и интересный. Позже обязательно поделюсь итогом. Благодарю Юлию и её команду за внимание к нашему региону!» - сказал губернатор.