Общество

Активных представителей молодежи чествовали в Острове

В Парке Победы города Острова состоялось чествование представителей молодёжи за активное участие в общественной жизни города и района. Мероприятие «Старт в будущее» прошло в рамках празднования Дня молодёжи, сообщается в Telegram-канале главы Островского района Дмитрия Быстрова.

Благодарности главы Островского района получили 19 молодых людей. Вручала их первый замглавы администрации муниципалитета Юлия Колпинская. Она поблагодарила активную молодёжь за высокий уровень ответственности, инициативность, добросовестное отношение к волонтёрскому делу и поддержку культурных традиций, достижения в учёбе, спорте, искусстве.

Поздравления и добрые напутственные слова в адрес активной молодёжи и всех присутствующих в Парке Победы молодых людей прозвучали от депутата Псковского областного Собрания депутатов Андрея Михайлова.

Памятные сувениры отмеченным наградой руководителя муниципалитета молодым людям предоставил завод «Вектор» в лице генерального директора Дмитрия Адамовича.

Программа празднования Дня молодёжи в Острове включала большое количество мероприятий. Для маленьких жителей города Островская центральная библиотека организовала станции, в которых приняли участие все желающие: дети играли в боулинг, кольцеброс, прыгали через скакалку, участвовали в мастер-классе по изготовлению вееров, бросали дротики по шарам с призами.

Более старшие островичи принимали участие в играх и мастер-классах, организованных местным отделением «Движение Первых»: аквагрим, расписывали свои вещи, проходили тест «Путешествие по профессиям», писали письмо Герою, учились танцевать и петь на станции «Умей дружить». Свои аутентичные изделия островичам и гостям города предлагали мастера декоративно-прикладного творчества.

Сотрудники Центра культуры «Юбилейный» представили для ребят театрализованную программу «Время Приключения», конкурсную программу «Молодёжный движ. Летняя перезагрузка». Вечером, после чествования талантливой молодёжи, состоялось ставшее традиционным торжественное шествие выпускников. Завершался праздничный день танцевальным вечером.