Общество

О повышенной смертности собак летом предупредили кинологи

О факторах повышенной смертности собак в летнее время предупреждают кинологи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации.

В Федерации считают, что большинство хозяев ждут лето с нетерпением – это отличная возможность увеличить количество полноценных прогулок, выехать за город или даже отправиться в путешествие вместе с собакой. Однако кинологи уверены, что летний сезон – возможно, самый опасный период для животных.

«Точной статистики смертности собак в России в зависимости от сезона нет. Но все мы помним тяжёлый 2010-й год, когда в стране была аномальная жара. Так вот тогда в Москве зафиксировали, что смертность домашних животных возросла на 20-30%. Кинологи, как и ветеринарные специалисты, опираясь на свой опыт и наблюдения, сходятся во мнении, что летом действительно возрастает не только смертность питомцев, но и увеличивается риск обострения заболеваний», – рассказывает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперты назвали факторы, угрожающие жизни вашей собаки летом:

Тепловой удар

Самый очевидный фактор – это высокая температура. Когда градусник показывает выше 27 градусов, собаке тяжело находиться на улице. Поэтому в зной рекомендуется менять режим прогулок: выходить рано утром и поздно вечером, когда солнце не столь агрессивно. Также кинологи напомнили, что питомцу можно помочь в жару: стоит избегать прямого солнца, обеспечить доступ к свежей чистой воде, смачивать лапки, нос и уши. Обливать при этом собаку нельзя – из-за шерсти возникнет парниковый эффект, и питомцу станет только хуже.

Обострение заболеваний

Жара может выступить триггером к обострению хронических заболеваний. Особенно это касается собак с нарушениями работы сердца и лёгких. Поэтому до начала сезона стоит проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать на этот период поддерживающие препараты. В особо тяжёлых случаях врач может порекомендовать специальные кислородные маски, облегчающие дыхание.

Насекомые и паразиты

Лето – время активной деятельности клещей, других насекомых и паразитов. Риск пострадать от них весьма велик: собака много бегает по траве, копает землю, может выпить грязную воду. До летнего сезона собака обязательно должна пройти ежегодный курс вакцинации и обработку от паразитов. Но даже это не гарантирует полную безопасность. Например, питомца может ужалить пчела или оса, при возникновении аллергической реакции возможен фатальный исход.

Халатность хозяина

Сколько бы раз специалисты ни предупреждали об опасности оставлять питомца в машине летом, ежегодно по всему миру всё равно фиксируются случаи подобной мучительной смерти у собак. Кинологи предупреждают: даже если вам кажется, что вы отошли на пару минут, это может стать роковым решением. Приоткрытое окно не поможет – машина очень быстро становится раскалённой печью, в которой питомца ждёт страшная смерть.

Несчастные случаи

В летний сезон не стоит расслабляться, предупреждают эксперты. Если вы решили выпустить собаку порезвиться без поводка, следите, чтобы это была безопасная территория: специальная площадка или закрытый участок дома. Питомец может сорваться и попасть под машину, в яму или даже болото, если речь о прогулках в лесу.

Самовыгул

По той же причине нельзя допускать самовыгул у питомцев. Отпустить собаку одну на улицу равносильно тому, чтобы отправить гулять маленького ребёнка, которого может подстерегать множество опасностей. Летом также запрещено закрывать питомца на балконе, чтобы он подышал свежим воздухом – балкон может раскалиться, как и машина. Кроме того, это небезопасно – животное может выпрыгнуть.

Эксперты подробно перечислили основные факторы риска в летний сезон. Благополучие собаки прежде всего зависит от ответственности и внимательности хозяина. Хотя предугадать всё сложно, всегда можно продумать основные меры безопасности. Есть базовые правила, которые владелец должен соблюдать летом беспрекословно: уметь оказывать первую помощь при тепловом ударе, следить за графиком прививок и обработки от паразитов, не оставлять животное в опасных местах.