Общество

Проверка систем оповещения пройдет в Великих Луках

Проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны пройдет в Великих Луках 2 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

В соответствии с планом проведения регламентных работ региональной системы оповещения населения Псковской области 2 июля с 08:00 до 13:00 на территории города Великие Луки будет проводиться ежемесячная проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны с неоднократным включением звукового сигнала электросирен и сиренно-речевых установок.

«Убедительная просьба гражданам соблюдать спокойствие и не волноваться», - призвали великолучан.