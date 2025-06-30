Общество

ВТБ ищет имя для котёнка леопарда

ВТБ запускает голосование по выбору имени котёнка дальневосточного леопарда. Его семья – мама Герда с котятами – обитает в национальном парке «Земля леопарда» (Владивосток). Молодой хищник только недавно попал в объективы фотокамер заповедника, и ученым удалось определить, что это девочка, которой чуть больше 1,5 лет. Характер леопарда независимый, с природным упрямством и высокой активностью.

Фото предоставлены пресс-службой «Земли леопарда»

ВТБ символически опекает семью больших кошек с прошлого года: маму и её троих котят. Имя для одного из котят будут выбирать в два этапа. Сначала все желающие смогут предложить свой вариант в Telegram-канале ВТБ, а на втором этапе идеи вынесут на открытое голосование. Авторы отобранных имен получат подарки от ВТБ и нацпарка «Земля леопарда».

«Важная задача экологических проектов ВТБ – сохранение уникальной и дикой природы. В России сегодня обитает только 129 леопардов, поэтому голосование за имя котёнка – возможность привлечь внимание к необходимости сохранения биоразнообразия. Уже несколько лет мы активно участвуем в проектах по восстановлению популяции дальневосточного леопарда. В прошлом году ВТБ стал хранителем «дикой семьи» и выбирал имя для брата молодого хищника. Тогда в голосовании приняли участие более 21 тысячи человек. Надеемся, что многодетная семья Герды продолжит расти», — рассказал Пётр Шпиленок, советник президента - председателя правления банка ВТБ, директор Фонда защитников природы.

Сейчас кошка-подросток уходит из-под постоянной родительской опеки и изучает мир в одиночку, осваивает охотничьи навыки и привыкает к самостоятельности в дикой природе. Дочь Герды уже проявляет смелость и любопытство, заявляя права на свою территорию. Сейчас она чуть больше метра длиной, а с хвостом почти два. Весит около 45 кг, и отпечаток ее лапы шириной 5,5 см.

«Этот котёнок исследует территорию, и его первые шаги к самостоятельной жизни зафиксированы на фотоловушках, а это большая редкость. Мы видим, как леопард с любопытством подходит к камерам, а затем с уверенностью шипит на них, демонстрируя смелость и оборонительные навыки. Такой решительный нрав даёт ей хорошие шансы на успешное закрепление в лесах национального парка», – отметил директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

ВТБ, поддерживающий национальный парк «Земля леопарда», получил почётное право дать имена большой семье дальневосточных кошек в 2024 году. Первой своё имя получила мама троих малышей – Герда. Затем специалистам «Земли леопарда» удалось установить личность первого из трёх котят Герды – ему присвоили имя Феникс, как символ возрождения, красоты и силы леопардов. Имя выбрали также голосованием.

Сама Герда – мать-героиня, а в 2024 году впервые стала бабушкой. Всего у нее семь наследников.