ВТБ ищет имя для котёнка леопарда

ВТБ запускает голосование по выбору имени котёнка дальневосточного леопарда. Его семья – мама Герда с котятами – обитает в национальном парке «Земля леопарда» (Владивосток). Молодой хищник только недавно попал в объективы фотокамер заповедника, и ученым удалось определить, что это девочка, которой чуть больше 1,5 лет. Характер леопарда независимый, с природным упрямством и высокой активностью.
Фото предоставлены пресс-службой «Земли леопарда»
ВТБ символически опекает семью больших кошек с прошлого года: маму и её троих котят. Имя для одного из котят будут выбирать в два этапа. Сначала все желающие смогут предложить свой вариант в Telegram-канале ВТБ, а на втором этапе идеи вынесут на открытое голосование. Авторы отобранных имен получат подарки от ВТБ и нацпарка «Земля леопарда».
Сейчас кошка-подросток уходит из-под постоянной родительской опеки и изучает мир в одиночку, осваивает охотничьи навыки и привыкает к самостоятельности в дикой природе. Дочь Герды уже проявляет смелость и любопытство, заявляя права на свою территорию. Сейчас она чуть больше метра длиной, а с хвостом почти два. Весит около 45 кг, и отпечаток ее лапы шириной 5,5 см.
ВТБ, поддерживающий национальный парк «Земля леопарда», получил почётное право дать имена большой семье дальневосточных кошек в 2024 году. Первой своё имя получила мама троих малышей – Герда. Затем специалистам «Земли леопарда» удалось установить личность первого из трёх котят Герды – ему присвоили имя Феникс, как символ возрождения, красоты и силы леопардов. Имя выбрали также голосованием.
Сама Герда – мать-героиня, а в 2024 году впервые стала бабушкой. Всего у нее семь наследников.