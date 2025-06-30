Общество

Муниципальная флотилия Псковского района пополнится новым грузовым судном

Муниципальная флотилия Псковского района в скором времени пополнится новым грузовым судном, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Вместе с заместителем руководителя МУП «Колхоз имени Залита» Владимиром Балясовым посетили Псковскую лодочную верфь, на которой сейчас происходит строительство лодки. Руководитель Владимир Чулков показал и рассказал, на каком этапе сейчас находится процесс. Подрядчик планирует завершить работы в июле. Отмечу, финансирование на эти цели выделено из бюджета района», - рассказала Наталья Федорова.

Лодка будет использоваться для перевозки грузов между материковой частью района и Талабскими островами.

Судно небольшое, но оно даст возможности в решении хозяйственно-бытовых вопросов жителей архипелага, развитии этой территории.