Общество

Антон Мороз: В округе №3 есть люди, которые готовы со мной решать проблемы

В округе №3, в котором победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз баллотируется, есть люди, которые вместе с ним занимаются решением проблем. Об этом он сообщил в рамках пресс-конференции в объединенном пресс-центре ПЛН и радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Есть жители, которые оказывают максимальное содействие. Собрать коллектив очень сложно. Но у меня, к счастью, на Новгородской улице и на Льва Толстого уже есть люди, которые готовы не просто помогать, а вместе со мной решением этих всех проблем заниматься. Сегодня мы уже идем с жителями на встречу к главе города Борису Елкину, чтобы обсудить возможность решения ряда проблем», - сказал Антон Мороз.

Также он рассказал о способах обратной связи с населением.

«Обращения мы собираем в социальных сетях, многие пишут на мои страницы. Это хорошо работающие механизмы. Но главное - это дворовые встречи. Людям очень важно видеть, что им есть, к кому обратиться. На первых встречах я думал, будет 10 человек. Мне говорили, что район депрессивный. Но у меня за неделю собрали 257 подписей по поводу строительства спортивной площадки», - добавил победитель праймериз.