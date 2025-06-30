Общество

День реставратора отмечают в России 1 июля

Победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз поздравил реставраторов региона с их профессиональным праздником в своем Telegram-канале.

Фото здесь: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Ваша работа – это настоящее искусство, требующее терпения, мастерства и любви к истории. Пусть ваши руки продолжают возвращать к жизни прекрасные произведения искусства и архитектуры, благодаря чему мы можем любоваться ими в их первозданном виде!» - сказала Антон Мороз.



В заключение он пожелал крепкого здоровья, вдохновения, новых интересных проектов, творческих успехов и материального благополучия.