Общество

С симптомами ОРВИ за неделю в Псковской области госпитализировали 10 человек

За неделю с 23 по 29 июня с симптомами ОРВИ в Псковской области госпитализировано 10 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

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С 23 по 29 июня в Псковской области выявлено 1137 случаев ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 54,7%.

В городе Пскове зарегистрировано 503 случая ОРВИ, или 44,2% от общего количества по региону.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 56 случаев.