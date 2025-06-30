Общество

Просветители Псковской области претендуют на награду Знание. Премия

В борьбу за главную просветительскую награду страны вступили уже 44 соискателя от Псковской области. Количество участников по всей России превысило 10 тысяч. Заявки на Знание.Премия принимаются до сентября. Общество «Знание» опубликовало промежуточный рейтинг российских регионов, участвующих в проекте, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фотография: Знание. Премия

На награду претендуют 44 просветителя Псковской области — это 8-е место по Северо-Западному федеральному округу. Больше всего заявок от региона подано в номинациях «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества» и «За вклад в просвещение в сфере “Культура и искусство”».

В номинации «За вклад в просвещение в сфере “Обучение и наставничество”» участвует Ирина Белова – директор промышленного технопарка «Электрополис», заместитель куратора по молодежным проектам Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России, бизнес-тренер, автор образовательных программ в области технологического предпринимательства. Ирина организует цикл мероприятий, направленных на развитие предпринимательского мышления у молодежи: «Летний лагерь стартапов», образовательный акселератор «Генерация идей на основе трендов, технологий и рыночных возможностей», а также проект «PROСТАРТАПЫ», включающий фестиваль технологических проектов. Отдельное направление ее деятельности — популяризация технологического предпринимательства через радиопередачу «Диалог с технопарком», где освещаются темы инноваций, госпрограмм поддержки стартапов, практики наставничества и успехи молодых изобретателей.

Среди участников в номинации «За вклад в просвещение в сфере “Наука и технологии”» – проект «Шаль в современной моде и искусстве. О любви немало песен сложено» творческого коллектива «Шаль Псков». Эта инициатива показывает, как вязание может быть связано с наукой, искусством и культурой. Авторы исследуют шаль как культурное и научное явление, создают мастер-классы, лекции и видео, издают книги и поэтические сборники. Один из ключевых результатов – научно-популярный труд «Вязание с точки зрения науки», в котором ремесло рассматривается через призму психологии, истории, педагогики и других дисциплин. В рамках проекта ведется просветительская работа как очно, так и онлайн, для участников из разных регионов. Для слабовидящих создаются специальные методические пособия. В группе «Шаль Псков» публикуются видеолекции, творческие проекты и мастер-классы, которые уже посмотрели свыше 10 тысяч человек.

«Традиционно номинации Знание.Премия охватывают все сферы жизни: от здоровья и культуры до науки и экономики. Мы рады сообщить, что среди такого многообразия чаще всего россияне выбирают номинацию "За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества". Именно сюда подано больше всего заявок по прошествии экватора заявочной кампании. Это в очередной раз доказывает, что россияне чтят героическое прошлое нашей страны и с гордостью рассказывают о нем новым поколениям», — сказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Впервые у соискателей из Псковской области будет возможность получить сертификаты об участии, а также специальную региональную награду. Ее вручат лучшему местному просветителю и просветительскому проекту.

Федеральный шорт-лист Знание. Премия будет сформирован Экспертным советом, куда войдут и представители Псковской области: государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях. Лауреатов традиционно наградят на торжественной церемонии в Москве при участии первых лиц страны.