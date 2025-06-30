Общество

Систему оказания скорой медицинской помощи корректируют в Псковской области

Система оказания экстренной и неотложной помощи в Псковской области будет совершенствоваться. Над этим уже работают специалисты министерства здравоохранения. Об этом в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказала первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

«Регулирование во время приема звонка должно осуществляться диспетчером, и возможные первые шаги организации помощи должны быть согласованы при выезде бригады, чтобы пациент понимал, на что рассчитывать по времени. Мы над этим работаем. Станция скорой помощи и наши специалисты в министерстве работают над этим, чтобы более оперативно реагировать на каждый вызов», - сообщила Вера Емельянова.

Она рассказала, что в данный момент оттачивается механизм работы «перехватывающих» бригад скорой помощи для доставки пациентов с периферии в клинические больницы Пскова или Великих Лук.

«Подготовлены и уже реализуются так называемые "перехватывающие бригады", это когда машина скорой помощи везет пациента в областной центр или в клиническую больницу Великих Лук и она не может быстро вернуться на ту точку, с которой она стартовала, а в это время могли бы быть и другие пациенты, поэтому сейчас реализуется дополнительная программа по совершенствованию логистических маршрутов», - пояснила первый заместитель губернатора.

«Система будет совершенствоваться, мы это почувствуем», - добавила гостья студии.

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Напомним, в Псковской области продолжается реорганизация системы здравоохранения. На данный момент к Порховской межрайонной больнице присоединяется Дедовичская, Дновская и Бежаницкая с Локнянским филиалом. До этого подобная реорганизация коснулась всех больниц Псковской области – от областной, городских и всех сохранившихся в районах.