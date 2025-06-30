Общество

Опубликован график выплат пенсий и пособий псковичам в июле

В июле ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми перечислят по обычному графику, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Социального фонда России по Псковской области. Изменения в датах перечислений коснутся получателей пенсий через банки, ежемесячной выплаты из средств материнского капитала на детей до трех лет. Июльские выплаты они получат раньше.

В четверг, 3 июля, отделение СФР по Псковской области перечислит на карты и банковские счета получателей региона:

единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам;

ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, рожденного до 1 января 2023 года;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

ежемесячную выплату детям военнослужащих по линии СФР.

Досрочно, 4 июля, родители получат ежемесячную выплату на детей до 3 лет из средств материнского капитала.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям поступит по обычному графику - 8 июля на карту «Мир» , 9 июля – на расчетный банковский счет.

Отметим, что небольшие изменения в июльском графике произойдут для получателей пенсий через банки. Пенсии за 9 и 22 число придут по графику, а за выходной субботний день 11 июля досрочно – 10 июля.

Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда РФ, их также досрочно перечислят на счет.

Зачисление денежных средств через банки производится в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.

Доставка детских пособий и пенсий через «Почту России» будет производиться с 3 по 25 июля в соответствии с графиком работы конкретного почтового отделения.