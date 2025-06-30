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Псковскую область посетил начальник управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России

Псковскую область с рабочим визитом посетил начальник управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В сопровождении руководителя пенитенциарного ведомства Псковской области Виктора Леонова начальник управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России генерал-майор внутренней службы Владимир Родионов посетил исправительные колонии №3 и №6, дислоцированные в Себежском районе.

В пенитенциарных учреждениях начальник УОПДТАО ФСИН России совершил обход основных объектов, где проверил условия отбывания наказания осужденными, уделив особое внимание работе производственного сектора и трудовой деятельности лиц, отбывающих наказание.

В ходе посещения Владимир Родионов ознакомился с производственными возможностями ИК-3 и ИК-6, работой профессиональных образовательных учреждений, функционирующих при колониях, осмотрел производственные цеха, оценил ассортимент и качество выпускаемых изделий, а также организацию рабочих мест осужденных, включая их оснащение и соответствие условиям труда.

В настоящее время в исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области активно развивается швейное производство, успешно функционируют дерево- и металлообрабатывающие цеха, участки по сборке медицинской мебели, ремонту автотранспорта, оказываются услуги по выпуску высоковольтной продукции, а также сувенирных изделий.

Кроме того в рамках рабочей поездки в город Псков начальник УОПДТАО ФСИН России генерал-майор внутренней службы Владимир Родионов совершил обход территории Псковского филиала Университета ФСИН России, ознакомился с учебно-материальной базой и условия проживания курсантов.