Общество

День семьи, любви и верности отметят в Псковском музее-заповеднике

6 июля Псковский музей-заповедник приглашает принять участие всех желающих в музейной акции «Все начинается с семьи», которая пройдет в Палатах у Сокольей башни. Гостей ждет множество интерактивных площадок и мастер-классов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотография: Псковский музей-заповедник

Участников ждут:

Семейная викторина «Кто в доме хозяин»;

Мастер-класс «Неразлучники»;

Мастер-класс «Теплый дом»;

Квест для всей семьи;

Экскурсия по русской избе;

Площадка «Семейный герб»;

Мастер-класс «Дорогому другу привет»;

Мастер-класс «Музейная ромашка».

А также на территории Палат будет много подвижных игр.

Время: 6 июля (воскресенье) в 12:00. Место: Палаты у Сокольей башни, Комсомольский переулок, 7.

Телефон для записи: +78112331390 (добавить 1).