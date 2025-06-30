День семьи, любви и верности отметят в Псковском музее-заповеднике

6 июля Псковский музей-заповедник приглашает принять участие всех желающих в музейной акции «Все начинается с семьи», которая пройдет в Палатах у Сокольей башни. Гостей ждет множество интерактивных площадок и мастер-классов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фотография: Псковский музей-заповедник
Участников ждут:
А также на территории Палат будет много подвижных игр.
Время: 6 июля (воскресенье) в 12:00. Место: Палаты у Сокольей башни, Комсомольский переулок, 7.
Телефон для записи: +78112331390 (добавить 1).