Общество

Международный день собак празднуют 2 июля

Ежегодно 2 июля во многих странах отмечается Международный день собак. Хотя он не имеет официального статуса, но это не мешает всем собаководам, кинологам и любителям этих четвероногих питомцев праздновать его, начиная с 2012 года. Помимо чествования «виновников торжества», праздник также имеет своей целью еще раз обратить внимание общества к проблеме бездомных животных.

Известный американский писатель Джош Биллингс сказал: «Собака – единственное существо на свете, которое любит тебя больше, чем себя», а советский писатель Илья Ильф был уверен, что «Собака так предана, что даже не веришь, что человек заслуживает такой любви!».

Ведь собака – одно из самых близких и важных домашних животных для человека – и с эмоциональной, и с практической точки зрения. По оценкам ученых, «приручение» собак человеком произошло несколько десятков тысяч лет назад. Вероятнее всего, собак привлекала еда, оставленная на стоянках людей, а затем началось постепенное «одомашнивание» этих животных благодаря их обучаемости, охотничьим навыкам и умению уживаться с человеком.

Будучи сначала помощниками в охране и на охоте, позднее собаки становились верной опорой для человека и в других сферах. Перейдя на оседлый образ жизни, человек стал разводить скот, и собака оказалась умелым помощником пастуха, помогая пасти и загоняя скот, защищая его от хищников. А постоянные кочевки стойбищ уже не представлялись возможными без ездовых и упряжных собак, которых использовали для передвижения. В последующие годы этих животных использовали и для приведения в движение механизмов маслобоек, молотилок, насосов и швейных машин.

Не меньшую роль собаки играли и во время войн и боевых действий. Например, в ходе Кавказской войны (1817-1864) при обороне Гагр русские солдаты, подружившись с местными собаками, заметили, что животные стали их преданными помощниками – они принимали самое активное участие в рукопашных схватках и даже гибли, защищая русских солдат, рыскали по кустам и вскрывали засады горцев. За это солдаты и любили их: раненное животное нередко приносили на шинели в укрепление и лечили в лазарете наравне с людьми. В условиях боевых действий собак применяли и в периоды обеих мировых войн, и в других вооруженных конфликтах. Животные охраняли территории, ходили в разведку, обезвреживали мины, подрывали танки, вытаскивали раненых с поля боя, доставляли почту, таскали грузы… И часто – ценой своей жизни. Только на фронтах Великой Отечественной войны в составе воинских подразделений Красной армии несли службу более 60 тысяч собак разных пород. Они не просто выполняли приказы, но и вместе с солдатами голодали, мерзли и мокли в окопах, были верными спутниками людей, проявляли смелость и мужество. Они были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками, сапёрами и охранниками, конвойными и ездовыми…

Важно сказать, что и в мирное время жизнь и здоровье собак были подвержены опасности – например, «положены на алтарь медицинской науки». Ведь чтобы получить действенные лекарства, ученые вынуждены были проводить многочисленные опыты над лабораторными собаками. И в освоении космоса собаки внесли свой вклад – это знаменитые Белка и Стрелка, а до них летали и участвовали в экспериментах ракетно-космической отрасли еще более 30 собак. К сожалению, не все из них выжили.

Вот и современные собаки – это не только домашние питомцы, дарящие радость и умиление своим хозяевам, это и настоящие профессионалы. Так, караульные и розыскные собаки работают на границе, выслеживают преступников. Другие – служат в правоохранительных органах, разыскивают наркотики, оружие и контрабанду, несут охранную и конвойную службу. Есть собаки-пастухи, охотники, ездовые собаки… Собаки-спасатели служат в МЧС и порой работают в самых трудных условиях, спасая людей из-под завалов, из воды, после землетрясений, взрывов и техногенных катастроф. Собаки-поводыри помогают людям с ограниченными возможностями, а собаки-канистерапевты – справляться с такими заболеваниями, как невроз, депрессия, аутизм… К тому же существуют тысячи беспородных собак, которые в нужную минуту спасают «своих» людей от одиночества, а еще – учат подрастающее поколение доброте и человечности.

Согласно некоторым данным, сегодня в мире насчитывается более 525 миллионов собак. И, по мнению экспертов, эта цифра постоянно растет. Еще в 1911 году была создана Международная кинологическая федерация, МКФ (фр. Fédération Cynologique Internationale, FCI) – международная ассоциация кинологических федераций, с целью развития и защиты кинологии и чистопородного собаководства, а также гуманного отношения к животным. Ее членами являются кинологические организации разных стран. По состоянию на 2024 год FCI признает 359 пород собак, классифицируемых в 10 основных групп.

Но помимо практической стороны, именно собаку человек называет своим «другом». Видимо потому, что эти животные способны понимать людей с полуслова и взгляда, они запоминают и узнают на слух многие слова и жесты хозяина, чувствуют его эмоции и настроение, способны сопереживать и видят сны, умеют дружить и нуждаются в любви, они всегда рядом… Как говорят ученые, генетика и многовековая эволюция параллельно с человечеством позволили собакам стать по-настоящему партнерами и друзьями людей во многих сферах его жизнедеятельности, пишет calend.ru.

Недаром с давних времен во многих странах собак боготворили за их преданность, упоминали в мифах и легендах. Образы собак использовали в геральдике, в литературных и живописных произведениях, о них снимали и снимают фильмы, существует немало памятников четвероногим друзьям, как и праздников, посвященных этим животным. Одни из самых известных – День Хатико в Японии (11 января), Национальный день собаки в западных странах (26 августа), День собак-поводырей (27 апреля) и День домашних животных (30 ноября). Немало стран имеют и собственные знаменательные дни, посвященные собакам.

Вот и сегодняшняя дата – еще один повод побаловать наших четвероногих друзей и выразить им благодарность за их службу, преданность и любовь. Традиционно в этот день кинологическими и общественными организациями проводятся тематические мероприятия – выставки пород, фестивали собак, просветительские лекции в образовательных и детских учреждениях о бережном отношении к «братьям нашим меньшим», благотворительные акции в поддержку животных, фондов защиты и собачьих приютов.