Общество

Двух аистят спасли в плюсской деревне после обрушения гнезда из-за ДТП

В «Дом белого аиста» в Гдовском районе поступили два аистёнка из деревни Петрилово Плюсского района, где работала экспедиция проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», сообщили в социальных сетях аистиного дома.

Фотографии: «Дом белого аиста» / «ВКонтакте»

«В деревне Которск Плюсского района в было ДТП, сбили столб, на котором было аистиное гнездо, два трёхнедельных пуховых птенца выпали, по счастливой случайности остались живы и невредимы», - рассказали в аистином центре.

Участники экспедиции проезжали там, когда электрики восстанавливали электролинию, и забрали с собой птенцов. В этот же день их передали в центр.