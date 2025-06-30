Общество

Инспекция труда Псковского облсовпрофа о расследовании производственных травм

С мая по июль 2025 года руководитель инспекции труда Псковского областного совета профсоюзов Наталья Лепаловская принимает участие в расследовании пяти несчастных случаев на производстве, из них три со смертельным исходом и два расследования несчастного случая с травмой головы. Какова роль профсоюзов в расследовании таких травм и как обстоит ситуация с охраной труда на производствах, Наталья Лепаловская рассказала в интервью.

Фото: Псковский облсовпроф

- Скажите, какова роль профсоюзов в расследовании несчастных случаев на производствах? Почему профсоюзы обязательно должны в этом участвовать?

- Профсоюзы принимают участие во всех расследованиях несчастных случаев на производстве, это способствует объективной оценке соблюдения правил охраны труда на предприятиях и в организациях и в конечном итоге напрямую влияет на обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников, а также способствует повышению производительности труда и социальной стабильности в коллективах.

Нужно отметить, что в последнее время участились несчастные случаи на производстве нетехногенного характера, когда сотрудники умирают на работе от естественных причин, обострения заболеваний. Мы призываем всех следить за своим здоровьем и своевременно проходить медицинские осмотры и диспансеризацию.

- Я правильно понимаю, что данная функция полностью законная?

- Право профсоюзов участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве закреплено в федеральном законе «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

- Чем занимаются профсоюзы при расследовании подобных инцидентов?

- Вот некоторые аспекты участия профсоюзов в расследовании несчастных случаев: контроль за соблюдением норм охраны труда. Профсоюзы контролируют соблюдение Трудового кодекса и иных законодательных актов, касающихся охраны труда. Разработка мер безопасности. Профсоюзы участвуют в разработке мер, направленных на предотвращение аварий и травм на производстве. Обучение по охране труда. Профсоюзы организуют курсы и семинары, на которых разъясняются правила безопасного поведения, принципы использования средств индивидуальной защиты и другие аспекты охраны труда.

- Производят ли профсоюзы анализ несчастных случаев? Или это делают другие инстанции?

- Профсоюзы анализируют причины несчастных случаев и разрабатывают предложения по их профилактике. Так, с мая по июль 2025 года мы принимали участие в расследовании пяти несчастных случаев на производстве. Три из них - расследования несчастного случая на производстве со смертельным исходом и два расследования тяжелого несчастного случая.

По материалам Псковского областного совета профсоюзов