Общество

С подрядчика взыскали компенсацию за некачественный ремонт детского отделения псковской психиатрической больницы

Арбитражный суд Псковской области взыскал с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Сити» 681 461 рубль 88 копеек ущерба в пользу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии», сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Фото: Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии / «ВКонтакте»

Согласно материалам дела, учреждение и общество заключили контракт, по которому подрядчик должен был выполнить текущий ремонт кровли детского отделения Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии в деревне Богданово Псковского района.

В ходе работ в течение августа, сентября и начала октября 2023 года помещения здания лечебного корпуса 9-го детского отделения учреждения на уровне первого и второго этажей неоднократно заливало дождями. В результате чего конструктивные элементы и внутренняя отделка помещений здания лечебного корпуса повредились, стоимость восстановительного ремонта составила 681 461 рубль 88 копеек.

Согласно мотивировочной части решения, суд признал доказанным факт причинения учреждению убытков и вину общества в их причинении.