Общество

Псковичи предпочитают баловать себя фастфудом – аналитики

Цифровая экосистема МТС совместно с центром аналитики и исследований MTS AdTech выяснила, что рестораны быстрого питания – самый популярный общепит в России, а фастфуд употребляет 84% опрошенных россиян.

Каждый третий пскович обращается к заведениям быстрого питания, когда лень готовить самостоятельно. Практически каждый второй ест фастфуд, чтобы побаловать себя чем-то вкусным. Только 2% опрошенных посещает рестораны быстрого питания ежедневно, еще 5% отмечают в них какие-то знаменательные события. По причине стресса покупают фастфуд лишь 1% местных жителей.

Лишь 14% опрошенных сообщили, что в этом году стали чаще употреблять фастфуд по сравнению с прошлым. Половина респондентов указала, что их потребление осталось на прежнем уровне, а 37% россиян стали есть фастфуд реже за последний год. Среди тех, кто уменьшил посещение ресторанов быстрого питания, 48% отметили, что начали обращать внимание на качество питания, а 22% указали на отсутствие близлежащих точек.

По данным МТС Банка, фастфуд в России гораздо популярнее других мест общественного питания, например, в мае 2025 года в заведениях фастфуда было совершено транзакций в 5,8 раза больше, чем в ресторанах. Средний чек в заведениях фастфуда по России составил 450 рублей и не изменился по сравнению с маем прошлого года. Для сравнения, в ресторанах средний чек в 3,3 раза выше, а рост составил 11%.