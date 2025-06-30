Общество

Более 200 сотрудников завода «Титан-Полимер» повысили квалификацию с начала года

На заводе «Титан-Полимер» с начала года состоялся цикл обучающих программ для работников. 221 сотрудник получил возможность пройти курсы повышения квалификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фотография: пресс-служба «Титан-Полимер»

Предприятие регулярно проводит обучение по работе с новейшим высокотехнологичным оборудованием. Программа направлена на профессиональное совершенствование персонала и обеспечение эффективной эксплуатации современных производственных линий. Обучение и переобучение включали лекции и практические занятия, а также стажировки под руководством опытных наставников. Особое внимание было уделено изучению новейших технологий и оборудования, а также развитию у сотрудников профессиональных навыков, необходимых в эпоху цифровой трансформации.

В числе направлений подготовки и переподготовки – охрана труда, работа с подъемными механизмами и на высоте, строповка грузов, эксплуатация энергоустановок, правила поведения в чрезвычайных ситуациях и выполнение требований пожарной безопасности. Кроме того, все сотрудники завода прошли занятия по оказанию первой помощи пострадавшим.