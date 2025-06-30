Общество

Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО

В честь 25-летия Псковской Ленты Новостей мы запустили конкурс на самый оригинальный и необычный выложенный логотип. Участникам предлагается создать логотип ПЛН из любых материалов и сфотографировать результат. Самыми необычными работами читатели поделились в альбоме ПЛН в социальной сети «ВКонтакте».

Итоги конкурса будут подведены в середине июля, лучших определим по количеству лайков под фото. Победителя и призеров ждут приятные бонусы и подарки от ПЛН и партнеров. Отдельно наградим обладателя приза симпатий редакции ПЛН.

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Присоединяйтесь к конкурсу и проявите свою фантазию и талант дизайнера!

Ранее завершились фотоконкурс и конкурс слоганов к 25-летию ПЛН. Также продолжается конкурс «Народный репортер».

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.