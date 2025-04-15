Общество

Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер»

Хватит молчать! Расскажите о том, что вас действительно волнует в Пскове и области. Ямы на дорогах? Непогода? Проблемы с благоустройством? Беспорядок с парковками? Пишите обо всем, что считаете важным и социально значимым!

Присылайте ваши новости, фото и видео прямо в сообщения нашего сообщества «ВКонтакте». Мы опубликуем самые интересные и актуальные материалы с минимальными правками или даже без них под хештегом #НародныйРепортерПЛН.

Станьте голосом своего города!

А осенью мы подведем итоги нашего конкурса. Самые активные и внимательные «народные репортеры», которые предложили наибольшее количество интересных новостей или подняли самую острую тему, будут награждены ценными призами!

Не упустите свой шанс быть услышанным и получить заслуженную награду!

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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Также Псковская Лента Новостей в настоящее время проводит конкурс слоганов и фотоконкурс «Я читаю ПЛН».