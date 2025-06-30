Общество

Умер актер из «Звездного пути» Питер Генри Шредер

Американский киноактер Питер Генри Шредер, известный по ролям в фильме «Операция Арго» (Argo, 2012) и сериале «Звездный путь» (Star Trek, 1966-1969), умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщил портал Deadline.

По информации портала, он умер 7 июня в окружении семьи в Медицинском центре в Лейк-Сити, Флорида. Причина смерти не уточняется.

Отмечается, что Шредер будет похоронен в Лос-Анджелесе с воинскими почестями. Прощание с актером состоится на национальном кладбище Вирджинии, пишет ТАСС.

Портал пишет, что актер родился 2 января 1935 года и был призван в армию США для участия в Корейской войне с 1953 года по 1955 год. В Голливуде он основал продюсерскую компанию PHS Productions.