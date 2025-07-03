Рекомендации по посещению сауны дал эксперт по биохакингу

Сауна — это не просто место для расслабления, но и источник множества незаменимых преимуществ для здоровья. Она активизирует многие процессы в организме, что делает её незаменимым элементом в повседневной жизни. Что происходит с телом в сауне, и сколько времени безопасно там проводить, рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.
Источник: CHATGpt
Минимально эффективное время для сауны — 15-20 минут, однако, для достижения максимальной пользы важно помнить, что чрезмерное сидение в сауне не принесет здоровья. Также стоит учитывать, что идеальная температура сауны должна быть мягкой – не обжигающей, на низких и средних уровнях, пишет RuNews24.ru.
Слишком высокие температуры могут негативно сказаться на здоровье, особенно на здоровье.
Не стоит забывать, что индивидуальные особенности организма могут существенно влиять на переносимость высоких температур, поэтому нужно прислушиваться к своему телу.
«Посещение сауны — это не только способ расслабления, но и возможность поддерживать здоровье и физическую форму. Важно учитывать индивидуальные особенности и следить за временем, проведенным под воздействием тепла», - заключила эксперт.