Общество

Рекомендации по посещению сауны дал эксперт по биохакингу

Сауна — это не просто место для расслабления, но и источник множества незаменимых преимуществ для здоровья. Она активизирует многие процессы в организме, что делает её незаменимым элементом в повседневной жизни. Что происходит с телом в сауне, и сколько времени безопасно там проводить, рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

Источник: CHATGpt

Минимально эффективное время для сауны — 15-20 минут, однако, для достижения максимальной пользы важно помнить, что чрезмерное сидение в сауне не принесет здоровья. Также стоит учитывать, что идеальная температура сауны должна быть мягкой – не обжигающей, на низких и средних уровнях, пишет RuNews24.ru.

Слишком высокие температуры могут негативно сказаться на здоровье, особенно на здоровье.

«Сауна — это не только отдых, но и мощный инструмент для улучшения здоровья. Важно четко следить за временем и ощущениями во время сеанса. Я всегда напоминаю своим клиентам о важности гидратации перед и после посещения сауны. Это позволит избежать негативных последствий, связанных с обезвоживанием», - объяснила Мария Молоствова.

Не стоит забывать, что индивидуальные особенности организма могут существенно влиять на переносимость высоких температур, поэтому нужно прислушиваться к своему телу.

«Посещение сауны — это не только способ расслабления, но и возможность поддерживать здоровье и физическую форму. Важно учитывать индивидуальные особенности и следить за временем, проведенным под воздействием тепла», - заключила эксперт.