Общество

«Дом великана» открылся в Пскове

В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове открылась интерактивная выставка «Дом великана», сообщили Псковской Ленте Новостей в ТРК.

Интерактивная выставка предлагает всем желающим почувствовать себя крохотным и понять, каково ощущать себя меньше ножки стула. Гости окажутся среди огромных игрушек и смогут примерить обувь самого великана и даже посидеть на его гигантском диване.

В Пскове выставка работает по 10 августа.

дети инвалиды – бесплатно;

дети до 3 лет (не включительно) – бесплатно;

фотосъёмка – бесплатно.

Ограничение по возрасту 0+

Режим работы: ежедневно с 11.00 до 21.00. Место: ТРК «Акваполис», 1 этаж.