Общество

Эльмирией и Гликерией называли новорожденных в Псковской области в первом полугодии

Самыми распространёнными именами для новорожденных стали в первом полугодии 2025 года в Псковской области среди мальчиков Артём, Александр и Михаил, а среди девочек - София, Варвара и Анна, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве юстиции региона.

Менее популярными, но всё ещё востребованными именами для мальчиков были Дмитрий и Максим, а среди девочек - Ева и Мария.

Стоит отметить, что родители новорождённых в Псковской области следуют общей тенденции, которая наблюдается во многих городах России. За первые шесть месяцев текущего года Михаил и София остаются самыми популярными именами в России. В этом году более 11 тысяч мальчиков и более 10 тысяч девочек были названы этими именами.

Редкими именами, которые были даны новорождённым в Псковской области, стали Эльмирия, Гликерия и Аглая для девочек и Дамир, Стефан и Вениамин для мальчиков.

Имена Даниил, Денис, Алиса и Дарья, которые были очень популярны среди молодых родителей как в Псковской области, так и по всей стране, всё ещё используются, но уже не так часто, как раньше.