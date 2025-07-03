Умер сыгравший в «Звездных войнах» актер Кеннет Колли

Британский актер Кеннет Колли, наиболее известный по роли адмирала Пиетта в «Звездных войнах», скончался в возрасте 87 лет на фоне пневмонии после заражения COVID, сообщает газета Independent со ссылкой на его представителя.
«Кеннет Колли, известный британский актер, наиболее известный благодаря роли адмирала Пиетта в саге «Звездные войны», скончался в возрасте 87 лет. Он заразился COVID, и у него началась пневмония», - говорится в публикации издания со ссылкой на агента актера.
Отмечается, что Колли скончался в понедельник.