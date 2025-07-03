Общество

Экс-депутат Псковской городской думы Александр Самуйлов стал главой МТС в республике Коми

Бывший депутат Псковской городской думы Александр Самуйлов стал главой МТС в республике Коми.

«Цифровая экосистема МТС объявляет о назначении Александра Самуйлова на должность директора филиала МТС в Республике Коми. Основными задачами нового директора станут укрепление позиций МТС на массовом рынке и интеграция цифровых продуктов компании в производственные процессы крупных предприятий республики», - сообщают региональные СМИ республики.

Александр Самуйлов родился в 1971 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» (инженер-системотехник) в 1997 году, а в 2011 – Высшую школу менеджмента Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Карьеру начал в городе Псков на НПО «Гидроимпульс». Позже занимал должности топ-менеджера в Пскове в банковской сфере, ритейле и ЖКХ. Александр Самуйлов имеет опыт руководства в телекоммуникационной отрасли: ранее он возглавлял Псковский филиал «Вымпелкома».

С 2012 по 2017 год был депутатом Псковской городской Думы пятого созыва, член фракции «Единая Россия».