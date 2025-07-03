Общество

Заканчивается обустройство великолукского пляжа и общественной зоны на проспекте Гагарина

Глава города Великие Луки Николай Козловский рассказал о работах в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в своем Telegram-канале.

Фотографии: Николай Козловский / Telegram

В завершающей фазе обустройство городского пляжа – это один из самых ожидаемых великолучанами объектов. Именно эту территорию жители выбрали в ходе рейтингового голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Подрядчик уже обустроил автопарковку, проложил пешеходные дорожки, смонтировал освещение. В ближайшие недели начнётся следующий этап: реконструкция волейбольной площадки, установка скамеек, урн, озеленение, обустройство пляжной зоны речным песком и размещение других элементов комфортной зоны отдыха», - сказал Николай Козловский.

Также почти завершены работы в общественной зоне на проспекте Гагарина, в районе пешеходного моста через железнодорожные пути. Там уже выполнено устройство тротуаров, установлены мостики, проведено освещение.

«Благоустройство дворов – ещё одно важное направление. В этом году в планах – семнадцать территорий. Хочу подчеркнуть, что приёмка выполненного ремонта будет осуществляться совместно с депутатами Великолукской городской Думы, общественными советниками главы города и управлением жилищно-коммунального хозяйства», - добавил глава города.

План ремонтных работ и включение дворовых территорий в программу ремонта также был согласован с депутатами и общественными советниками.

«Отдельно остановлюсь на ремонте улично-дорожной сети города. В этом году запланировано привести в порядок четырнадцать участков дорог с асфальтобетонным покрытием и десять тротуаров. Большого внимания в этом году заслуживают проекты наших территориальных общественных самоуправлений – ТОС. Девятнадцать проектов наших инициативных жителей выиграли в региональном конкурсе проектов ТОС. Большинство из проектов – это работы по благоустройству мемориальных и памятных зон. Дорогие друзья, все эти изменения – это результат нашей общей работы. Спасибо каждому, кто проявляет инициативу по улучшению городской среды, в субботниках по благоустройству города приняли участие более двадцати тысяч горожан. Благодарю всех, кто неравнодушен к тому, как выглядит наш родной город и стремится сделать его лучше. Мы движемся вперёд. Великие Луки становятся лучше. И это – наша общая заслуга», - заключил Николай Козловский.