Общество

В 20 лагерях Псковской области выявлены нарушения

О ходе летней оздоровительной кампании 2025 года в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Сотрудники ведомства по Псковской области и его территориальных отделов продолжают системную и целенаправленную работу по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия оздоровительных учреждений региона.

В первую смену отработало 127 лагерей, из них 110 с дневным пребыванием, 11 загородных, 5 труда и отдыха, 1 палаточный, где уже отдохнуло 6673 ребенка.

Продолжают работу 19 лагерей, из них 4 лагеря с дневным пребыванием, 12 загородных, 3 палаточных, где отдыхает 2357 детей.

На текущий момент завершены надзорные мероприятия в 103 летних оздоровительных организациях, проведены две плановые проверки, 101 профилактический визит. В 20 организациях выявлены нарушения, по каждому из них выданы предписания. Их исполнение на строгом контроле управления.

Во время работы оздоровительных организаций в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования:

воды на микробиологические и санитарно- химические показатели,

воды с мест купания;

продуктов питания на санитарно-химические показатели, в том числе, на содержание нитратов, пестицидов, антибиотиков,

продуктов питания на физико-химические показатели, в том числе, по показателям фальсификации,

продовольственного сырья на микробиологические показатели,

готовой пищи на качество тепловой обработки,

готовой пищи на калорийность, микробиологические показатели;

смывов с объектов внешней среды;

Жалоб в ходе проведения летней оздоровительной кампании 2025 года на организацию работы оздоровительных учреждений не поступало. Групповых инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

Оздоровительная кампания в Псковской области находится на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.