В 20 лагерях Псковской области выявлены нарушения

О ходе летней оздоровительной кампании 2025 года в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Сотрудники ведомства по Псковской области и его территориальных отделов продолжают системную и целенаправленную работу по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия оздоровительных учреждений региона.
В первую смену отработало 127 лагерей, из них 110 с дневным пребыванием, 11 загородных, 5 труда и отдыха, 1 палаточный, где уже отдохнуло 6673 ребенка.
Продолжают работу 19 лагерей, из них 4 лагеря с дневным пребыванием, 12 загородных, 3 палаточных, где отдыхает 2357 детей.
На текущий момент завершены надзорные мероприятия в 103 летних оздоровительных организациях, проведены две плановые проверки, 101 профилактический визит. В 20 организациях выявлены нарушения, по каждому из них выданы предписания. Их исполнение на строгом контроле управления.
Во время работы оздоровительных организаций в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования:
Жалоб в ходе проведения летней оздоровительной кампании 2025 года на организацию работы оздоровительных учреждений не поступало. Групповых инфекционных заболеваний не зарегистрировано.
Оздоровительная кампания в Псковской области находится на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.