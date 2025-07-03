Общество

Более 6,5 тысяч детей отдохнуло в лагерях Псковской области в первую смену

В Псковской области в первую смену отработало 127 лагерей, из них 110 с дневным пребыванием, 11 загородных, 5 труда и отдыха, 1 палаточный, где уже отдохнуло 6673 ребенка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Продолжают работу 19 лагерей, из них 4 лагеря с дневным пребыванием, 12 загородных, 3 палаточных, где отдыхает 2357 детей.

На текущий момент завершены надзорные мероприятия в 103 летних оздоровительных организациях, проведены две плановые проверки, 101 профилактический визит. В 20 организациях выявлены нарушения, по каждому из них выданы предписания. Их исполнение на строгом контроле Управления.