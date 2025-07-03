Общество

Более псковских 250 детей с диабетом I типа обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы

В Псковской области завершено обеспечение всех детей с заболеванием сахарный диабет I типа системами непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ). В общей сложности более 250 детей получили доступ к современным технологиям, которые значительно упрощают контроль уровня сахара в крови, сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко в своем Telegram-канале.

Председатель пояснила, что детям с диабетом первого типа приходится несколько раз в день проверять уровень сахара в крови. Для этого они пользуются глюкометрами — приборами, которые требуют прокола пальца, чтобы нанести каплю крови на тест-полоску.

«В каждом случае ребёнку нужно заново прокалывать палец. Чтобы дети испытывали меньше стресса, по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Псковской области всех несовершеннолетних пациентов обеспечивают системами непрерывного мониторинга глюкозы», — добавила Марина Гаращенко.

Председатель пояснила, что это сенсор, который крепится на тело, а измерительная нить на нём вводится в подкожную жировую клетчатку.

«Нить настолько тонкая, что не ощущается и не доставляет дискомфорта. Устройство можно носить не снимая от недели до двух — в зависимости от модели», - отметила Марина Гаращенко

В заключение она добавила, чтобы получить СНМГ, необходимо записаться на приём к эндокринологу. Врач выпишет рецепт на прибор.