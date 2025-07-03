Общество

Жеребьевка разрешений на добычу копытных животных и медведей в Псковской области пройдет 17 июля

Жеребьевка по распределению разрешений на добычу копытных животных и медведей на сезон охоты 2025 — 2026 годов между физическими лицами на территорию общедоступных охотничьих угодий Псковской области состоится 17 июля в 9:30, сообщили Псковской Ленте Новостей в Министерстве природных ресурсов и экологии Псковской области.

Распределение пройдет в кабинете № 1 Министерства природных ресурсов и экологии Псковской области (город Псков, улица Некрасова дом 23, 2 этаж).

Также, на сайте министерства будет организована видеотрансляция жеребьевки.