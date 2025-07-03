Общество

Михаил Ведерников: Обновленный Курган Дружбы — место встречи и совместной работы молодежи России и Республики Беларусь

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественной церемонии открытия 66-го Кургана Дружбы отметил развитие и уникальность данного мероприятия, идея проведения которого принадлежит ветеранам Великой Отечественной войны трех союзных республик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Правительство Псковской области

Губернатор напомнил, что с 2023 года реализуется обновленный формат современного Кургана Дружбы, как места встречи и совместной работы молодежи России и Республики Беларусь. С каждым годом программа для ребят становится все насыщеннее и разностороннее, добавил глава региона. Молодежь изучает патриотические традиции, получает современные навыки, например, по управлению беспилотниками, тактической медицине.

«Мы постарались сделать все, чтобы участники проекта не просто погрузились в историю Великой Отечественной войны, но и подружились друг с другом, сблизились на совместных креативных, научных и спортивных мероприятиях», — заметил Михаил Ведерников.

Председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин в свою очередь отметил, что с каждым годом Курган Дружбы укрепляет единство и добрососедские отношения России и Республики Беларусь.

«В 66-ой раз мы встречаемся в этом знаковом месте. В 66-ой раз мы поем наши общие песни, говорим добрые слова друг другу. Курган Дружбы — это не просто место на карте, это символ, знамя, которое мы обязаны нести впереди. Мы должны быть вместе. Мы должны идти вперед. Мы должны побеждать», — сказал Александр Субботин.

В продолжении церемонии губернатор за значительные заслуги в сохранении исторической памяти, воспитании молодежи в духе патриотизма вручил почетный знак «Курган Дружбы» представителям как Псковской, так и Витебской областей.

В этом году почетное звание «Край Партизанской славы» присвоено Бежаницкому муниципальному округу, чтобы отметить мужество, стойкость, массовый героизм жителей Бежаницкой земли, большой вклад в партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. И сегодня в рамках церемонии Губернатор вручил грамоту главе Бежаницкого муниципального округа Елене Ивановой.

После торжественной церемонии Михаил Ведерников и Александр Субботин встретились с молодежью — участниками образовательно-патриотического лагеря «Курган», который развернулся на белорусской стороне.

Михаил Ведерников поблагодарил молодых людей за внимательное и трепетное отношение к общей истории.

«Вы все наследники Победителей. И мне приятно отметить, что идея обновленного формата Кургана оказалась успешной. Обязательно будем поддерживать ваши проекты грантами и делать все, чтобы вы достойно несли Знамя Победы, флаг Российской Федерации и флаг Республики Беларусь», — заметил губернатор, обращаясь к молодежи.

Участники образовательно-патриотического лагеря вместе с официальными лицами спели песню про Курган и зажгли Костер дружбы «Внуки Победы».

В правительстве напомнили, «Курган Дружбы» — памятник истории федерального значения, сооруженный в честь дружбы русского, белорусского и латышского народов на границе трех стран. Здесь, в глухих лесах, в годы Великой Отечественной войны пролегали партизанские тропы, где объединились партизанские отряды 3-х республик, и было положено начало формированию братского партизанского края.