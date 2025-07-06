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Общество

Фотофакт: Крепостные стены продолжают разрушаться в Пскове

07.07.2025 10:33|ПсковКомментариев: 0

Крепостные стены продолжают разрушаться в Пскове, об этом 7 июля сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

«Сегодня утром на набережной», - уточнили очевидцы.

 

Ранее в редакцию ПЛН поступил интерактив о разрушении исторических стен. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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