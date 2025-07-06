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Общество

Антон Мороз поздравил архитекторов с профессиональным праздником

07.07.2025 10:45|Псков

7 июля свой профессиональный праздник отмечают российские архитекторы, сообщается в Telegram-канале победителя предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3, вице-президента Национального объединения строителей «Нострой» Антона Мороза.

Праздник впервые официально утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 7 марта 2025 года № 286 и будет ежегодно отмечаться в первый понедельник июля.

«От всей души поздравляю всех причастных с Днём архитектора и желаю интересных задумок в деятельности, воплощения самых смелых идей, душевного подъёма и карьерного роста!» - поздравил архитекторов Антон Мороз.

Напомним, Историко-краеведческая библиотека Пскова приглашает 8 июля в 15.00 на торжественное открытие выставки работ участников V фотоконкурса «Храмы Псковской архитектурной школы — люди и храмы». 

Источник: Псковская Лента Новостей
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