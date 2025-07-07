В Пскове проводится проверка по факту гибели дачницы от упавшего дерева

С 1 июля в Псковской области появятся министры

Международный день кооперативов отметили в Острове

34 человека обратились на прием к Алексею Наумцу в Пскове

Сотрудники псковского УФСИН вместе с детьми изготовили рамки для семейных фотографий

«Постскриптум»: Жизнь без связи и электричества, пробуждение партий и псковские министры. ВИДЕО

Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН

Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН

Общество

«Постскриптум»: Жизнь без связи и электричества, пробуждение партий и псковские министры. ВИДЕО

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 июля. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко. Основные темы программы сегодня: Мы будем жить теперь по-новому: в структуре правительства Псковской области теперь министерства.

ЧП недели: беспилотная опасность, проблемы со связью и отключения электроснабжения.

Новый эпизод в «Деле Грацкого» - к назначенному сроку будет добавка.

Партии продолжают «просыпаться» перед началом активной муниципальной кампании.

И не пора ли либерализировать избирательное законодательство? И, как всегда, комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко.