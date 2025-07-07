«Постскриптум»: Жизнь без связи и электричества, пробуждение партий и псковские министры. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 июля. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Мы будем жить теперь по-новому: в структуре правительства Псковской области теперь министерства.
- ЧП недели: беспилотная опасность, проблемы со связью и отключения электроснабжения.
- Новый эпизод в «Деле Грацкого» - к назначенному сроку будет добавка.
- Партии продолжают «просыпаться» перед началом активной муниципальной кампании.
- И не пора ли либерализировать избирательное законодательство?
И, как всегда, комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко.