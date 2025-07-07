Общество

Видеофакт: Псковские газонокосильщики работают в дождь

Псковские газонокосильщики работают в дождь 8 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

«Псковские газонокосильщики после разбора полетов стали настолько неутомимыми и трудолюбивыми, что работают даже в дождь! Под окнами дома №18 на улице Звездной», - рассказали очевидцы.

Напомним, траву в Пскове не косили из-за конфликта подрядчика с субподрядчиком.

Ранее также сообщалось, что скорость покоса травы зависит от погодных условий: «При высокой влажности грунта трава растет интенсивнее, но процесс её удаления значительно осложняется из-за трудностей с эксплуатацией оборудования».