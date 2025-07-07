Общество

Единое поурочное планирование школы должны ввести к 1 сентября

Единое поурочное планирование школы должны ввести к 1 сентября 2025 года, заявила заместитель министра просвещения Российской Федерации Ольга Колударова в ходе пленарного заседания окружного совещания Министерства просвещения России в Пскове 8 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В школах должно появится единое поурочное планирование, как это было раньше. Руководителям образовательных организаций необходимо довести еще раз информацию, если она не была доверена, до своих учителей, потому что нам нужны с вами рабочие программы. Конечно, можно спросить, когда к этим рабочим программам появятся единые учебники? Как бы это сейчас ни звучало, я прошу набраться терпения, потому что все государственные учебники у нас все появятся в 2028 году», — сказала Ольга Колударова.

Она отметила, что сейчас в федеральном перечне по каждому предмету находится до четырех учебников. Все они коммерческие и закупаются за счёт регионального бюджета.

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В 2025 году Министерством просвещения РФ проводится серия окружных совещаний с целью обсуждения актуальных вопросов системы образования, нововведений и формирования Стратегии развития образования до 2040 года.