«Феврония» встретила семьи участников СВО на крыльце псковского соцфонда

В отделении Социального фонда России по Псковской области состоялась встреча с семьями участников специальной военной операции, посвященная празднованию Дня семьи, любви и верности, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении СФР.
Фотографии: отделение СФР по Псковской области
Встречала семьи героев псковичка в костюме Февронии. Для юных участников мероприятия она подготовила театрализованное представление с играми, танцами, конкурсами и сюрпризами.
Специалисты отделения рассказали участникам специальной военной операции и их женам о мерах поддержки по линии СФР: различных выплатах, льготах, пособиях на детей. Ответили на вопросы участников об обеспечении техническими средствами реабилитации с помощью электронного сертификата, сроках назначения ежемесячной денежной компенсации в случае военной травмы, правилах учета процентов по банковским вкладам при назначении единого пособия.
Также участники обсудили тему санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации демобилизованных участников СВО в 12 центрах реабилитации Социального фонда России. Они расположены в разных уголках страны — от Хакасии до Краснодара. Сочетание уникальных природных условий и современных методов лечения помогает достичь отличных результатов, отметили в отделении.
Участники специальной военной операции отметили высокую заинтересованность в их судьбах со стороны специалистов отделения фонда.