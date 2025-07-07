Общество

«Феврония» встретила семьи участников СВО на крыльце псковского соцфонда

В отделении Социального фонда России по Псковской области состоялась встреча с семьями участников специальной военной операции, посвященная празднованию Дня семьи, любви и верности, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении СФР.

Фотографии: отделение СФР по Псковской области

Встречала семьи героев псковичка в костюме Февронии. Для юных участников мероприятия она подготовила театрализованное представление с играми, танцами, конкурсами и сюрпризами.

«Яркий пример безграничной преданности и настоящей любви для нас сегодня ваши семьи — семьи участников специальной военной операции. В то время, как на страже Родины мужья-герои доблестно защищают ее рубежи, поддержка их жен, любовь и вера делают невероятное - придают силы нашим бойцам и приближают долгожданную победу. Так пусть ваш тыл всегда остается надежным, домашний очаг негасимым, а в домах всегда звучит счастливый детский смех», — приветствовала участников встречи заместитель управляющего отделением Юлия Еркина.

Специалисты отделения рассказали участникам специальной военной операции и их женам о мерах поддержки по линии СФР: различных выплатах, льготах, пособиях на детей. Ответили на вопросы участников об обеспечении техническими средствами реабилитации с помощью электронного сертификата, сроках назначения ежемесячной денежной компенсации в случае военной травмы, правилах учета процентов по банковским вкладам при назначении единого пособия.

Также участники обсудили тему санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации демобилизованных участников СВО в 12 центрах реабилитации Социального фонда России. Они расположены в разных уголках страны — от Хакасии до Краснодара. Сочетание уникальных природных условий и современных методов лечения помогает достичь отличных результатов, отметили в отделении.

Участники специальной военной операции отметили высокую заинтересованность в их судьбах со стороны специалистов отделения фонда.