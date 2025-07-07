Общество

Заявить о коррупционных действиях со стороны приставов псковичи могут по «телефону доверия»

В Псковской области круглосуточно в автоматическом режиме работает «телефон доверия» по номеру: +7 495 249-30-39. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГМУ ФССП России, любой гражданин может оставить сообщение о факте коррупционных действий со стороны работника службы.

Фотография: ГМУ ФССП России

Можно сообщить о готовящихся, совершенных, либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности, о конфликте интересов в органах принудительного исполнения, о фактах несоблюдения федеральными государственными служащими органов принудительного исполнения запретов и ограничений, связанных с государственной службой.

При получении предложения от должностного лица службы (иного третьего лица) об оплате суммы долга на банковскую карту, либо осуществлении погашения долга иным способом, также необходимо сообщить по «телефону доверия».

«Телефон доверия» не является справочным, по нему не предоставляются сведения о наличии задолженности, о мерах принудительного исполнения, применяемых в отношении должников, уточнили в ведомстве.