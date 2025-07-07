Общество

Дом моды хотят открыть в Пскове

Как прошло открытие школы моделей и о планах запустить Дом моды в Пскове рассказала руководитель проекта «Созвездие» Елена Горячева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

Открытие новой школы моделей в Пскове состоялось 15 июня на площадке «Вива Град».

«Открытие прошло грандиозно, все гости остались довольны. У нас была концертная программа и посвящение моделей, то есть ученикам, которые записались к нам до открытия, мы подарили звёздочки на цепочках. Каждая модель – звёздочка по-своему, поэтому и проект называется "Созвездие"», - рассказала Елена Горячева.

Также на открытии присутствовал приглашённый дизайнер Надежда Журина. Она представила свои платья в русском народном стиле.

Руководитель проекта «Созвездие» поделилась, что хочет собрать всех псковских дизайнеров и моделей для того, чтобы открыть Дом моды в Пскове.