Дом моды хотят открыть в Пскове

Как прошло открытие школы моделей и о планах запустить Дом моды в Пскове рассказала руководитель проекта «Созвездие» Елена Горячева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».
Открытие новой школы моделей в Пскове состоялось 15 июня на площадке «Вива Град».
Также на открытии присутствовал приглашённый дизайнер Надежда Журина. Она представила свои платья в русском народном стиле.
Руководитель проекта «Созвездие» поделилась, что хочет собрать всех псковских дизайнеров и моделей для того, чтобы открыть Дом моды в Пскове.