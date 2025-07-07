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Общество

Причины обращения мужчин к пластическим хирургам назвал эксперт

08.07.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Нередко за помощью к пластическим хирургам обращаются не только женщины, но и мужчины. Гинекомастия — это состояние, при котором у мужчин увеличиваются грудные железы, и они становятся похожими на женские. Это может вызывать не только физический дискомфорт, но и психологические проблемы, связанные с неуверенностью в себе и стеснением. Во всех случаях гинекомастия требует хирургического вмешательства, которое позволяет удалить избыточную ткань и вернуть груди нормальный внешний вид. Об этом рассказал пластический хирург Георгий Карапетян.

Гинекомастия делится на два типа: истинная и ложная. Истинная гинекомастия - это увеличение объёма железистой ткани мужской груди. У мужчин и женщин однотипное строение молочных желез. Однако в норме у мужчин она находится в редуцированном состоянии и микроскопического объёма. Однако при изменении гормонального фона происходит гипертрофия или гиперплазия, пишет RuNews24.ru.

«Впрочем, это не увеличивает риск онкологических заболеваний, хотя раком молочной железы могут болеть как женщины, так и мужчины. У мужчин это крайне редкие случаи рака молочной железы и на фоне гинекомастии не увеличивается риск онкозаболевания. Гинекомастия чаще это эстетический дефект, который не устраивает пациентов, поскольку скрывает так называемый маскулинизирующий контур, мужественный контур грудной клетки, поскольку порой размеры истинной гинекомастии могут доходить до средних размеров молочных желёз женщин», - уточнил врач.

Георгий Карапетян добавил, что чаще гинекомастией страдают мужчины, которые имеют проблемы гормонального фона. Причиной заболевания могут быть бесконтрольное использования гормональных препаратов. Например, при различных спортивных подготовках, нагрузках. В частности, речь идёт о культуристах (бодибилдер), которые занимаются формированием красивого спортивного тела.

«Речь идёт о гипертрофии, мускулатуры на разных частях тела. Для подготовки к подобным любительским и профессиональным соревнованиям могут быть использованы анаболические препараты. Чаще использую гормон - тестостерон, который принимают порой в огромных дозировках», - объяснил доктор.

Эксперт уточнил, что на фоне физических нагрузок и определённого типа питания тестостерон приводит к гипертрофии поперечно-полосатой мускулатуры. Однако он также приводит к гиперплазии грудных желёз у мужчин. И решение здесь, к сожалению, только одно.

«Как только сформирован увеличенный объем грудных желёз, необходимо только хирургическое лечение. Современная хирургия позволяет крайне деликатно, доступом по краю ореолы зайти и убрать всю ткань грудной железы у мужчин, устранив при этом эстетический дефект», - рассказал пластический хирург.

Второй вариант эстетического дефекта у мужчин - это ложная гинекомастия или липомастия. Она связана с гипертрофией жировой клетчатки в области грудных желёз. Такое увеличение груди происходит, когда с гормональным фоном все в порядке, однако есть локальное отложение подкожно-жировой клетчатки. Так, за счёт объёма гипертрофированного жира в области грудных желёз формируется объём, который вызывает эстетическую неудовлетворённость и дефект.

«Если такая ситуация формируется в период полового созревания, то зачастую пациенты имеют сутуловатость, потому что в результате комплексов и дискомфорта, в попытке спрятать дефект, они сводят плечи, сутулятся, чтобы грудная клетка не выступала вперёд и максимально скрывала контур увеличенного объёма грудных желёз», - отметил врач.

Зачастую это приводит к развитию патологии позвоночного столба в виде формирования грудного кифоза, сутулости. Пластический хирург подчеркнул, что проблема гинекомастии, когда имеется локальное отложение подкожной клетчатки, решается с помощью прокола. Через него выполняется липоаспирация или, говоря обычным языком, липосакция.

При этом жировая ткань, с точки зрения деления клеток, не размножается. Однако она может увеличиваться в объёме, и в данной ситуации есть небольшой риск рецидива гипертрофии подкожно-жировой клетчатки так же, как любого участка тела, где была выполнена липосакция. Например, при перепаде массы тела - при больших наборах или снижении (перепад более 30 кг), локальные участки жировой клетчатки могут набирать жир и в дальнейшем вновь проявиться объемом.

«Как истинная, так и ложная гинекомастия лечатся только хирургическом способом. Лекарственные, косметологические, аппаратные, массажные и вакуумные способы в данном случае неэффективны. Операция эффективна при современных технологиях хирургии и занимает не более 40 минут. Не требуется госпитализации более суток. Пациент комфортно, быстро, безболезненно возвращается к обычному образу жизни. Единственное - физические нагрузки допустимы спустя три недели после операции», - резюмировал пластический хирург Георгий Карапетян.

Источник: Псковская Лента Новостей
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