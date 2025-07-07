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Общество

Интерактивной картой распространения борщевика призывают пользоваться псковичей

08.07.2025 20:53|ПсковКомментариев: 0

Каждый желающий пскович может занести данные об очаге произрастания борщевика Сосновского в несколько касаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Фото: администрация Пскова

В декабре 2024 года Правительством Псковской области был разработан портал, который доступен каждому псковичу как инструмент борьбы с ядовитым растением. 

Внести данные о зоне разрастания борщевика можно на платформе, размещенной по ссылке

После авторизации через систему «Госуслуги» станет доступна графа «Добавить участок». Нажимая ее, запускается специальный курсор, которым необходимо выделить участок с соответствующими координатами, которые отображаются автоматически. Далее заявка отправляется в ведомство, после чего будет рассмотрена, зарегистрирована и зафиксирована в графе «Список обращений».

На платформе представлена информация как о земельных участках, зарастающих борщевиком, так и о тех, где уже проведена обработка от сорного растения. «Не обработан» обозначен красным цветом, «Обработан» - желтым, «Обработан и уничтожен» - зеленым. 

«Данная платформа – это современный и удобный ресурс для совместной борьбы по уничтожению популяции вредоносного борщевика. Если каждый из нас уделит внимание этой проблеме, мы сможем  избавиться от сорного растения, которое может нанести значительный вред экосистеме Псковской области», - уверены в администрации. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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